Legende: Arrivederci Italia Lia Wälti verlässt Juventus nach einem Jahr wieder. Keystone/Andreas Becker

Lia Wälti hat einen neuen Klub: Die Mittelfeldspielerin schliesst sich Brighton & Hove Albion an.

Für die ehemalige Arsenal-Spielerin ist es eine Rückkehr nach England.

Damit endet Wältis Juventus-Abstecher nach einem Jahr.

Die Zeit von Lia Wälti in Italien geht nach einem Jahr zu Ende. Die Schweizer Nationalspielerin verlässt die Frauen-Abteilung von Juventus Turin und schliesst sich Brighton & Hove Albion, dem letztjährigen Tabellen-Siebten der englischen Women's Super League, an.

Für Wälti ist es eine Rückkehr auf die Insel: Die 33-Jährige bestritt von 2018 bis 2025 insgesamt 7 Saisons für Arsenal. Für wie lange die Schweizer Nati-Kapitänin bei Brighton & Hove Albion unterschrieb, liess der Klub in einer Medienmitteilung offen. Der Blick schreibt von 2 Jahren.

«Lia ist ein wichtiger Zuzug. Sie bringt viel Erfahrung auf höchstem Level mit. Ich freue mich zu sehen, welchen Einfluss sie bei uns haben wird», zitiert Brighton Trainer Dario Vidosic.

2025/26 bestritt Wälti 29 Pflichtspiele für Juventus Turin – darunter 7 Partien in der Champions League. In der «Königsklasse» scheiterte «Juve» in der Zwischenrunde an Wolfsburg, in der Serie A wurde man Dritter.