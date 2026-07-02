Legende: Geht nun für Union Berlin auf Torejagd Leela Egli. Union Berlin

Egli wechselt innerhalb der Bundesliga

Leela Egli hat einen neuen Klub: Nach zweieinhalb Jahren verlässt die offensive Nati-Spielerin den SC Freiburg in Richtung Union Berlin. «Wir hätten gerne weiter mit Leela gearbeitet – auch langfristig», wird Freiburgs Bereichsleiterin für den Frauenfussball in der Medienmitteilung zitiert. «Leela hat sich aber in aller Deutlichkeit für einen nächsten Schritt und eine neue Herausforderung ausgesprochen, sodass wir uns auch aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen dieses Transfers dafür entschieden haben, sie zum jetzigen Zeitpunkt gehen zu lassen.» Bei Union trifft Egli auf die Nati-Kolleginnen Nadine Böhi und Lia Kamber.

Frauen-Nati