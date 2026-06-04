Legende: Trug 12 Jahre lang die Luzerner Farben Lynn Häring. Freshfocus/Martin Meienberger

Mehrere Abgänge beim FCL

Der FC Luzern verabschiedet nach der abgelaufenen Super-League-Saison, die mit dem Klassenerhalt in der Abstiegsrunde endete, gleich 9 Spielerinnen. Unter ihnen finden sich die Torhüterinnen Laura Schneider, Nadja Furrer und Jil Beetschen, die Verteidigerinnen Lynn Häring und Bettina Brülhart, die Mittelfeldspielerinnen Jamie Kenel, Juliana Müller und Gentiana Fetaj sowie die Stürmerin Serena Li Puma. Häring spielte seit 2014 für die Luzernerinnen und schaffte den Sprung aus der eigenen Nachwuchsabteilung ins AWSL-Team. Die 26-Jährige absolvierte 170 Pflichtspiele und gehörte 2021 zum Cupsiegerinnen-Team.

Sangines nicht mehr beim FCB

Basels Frauenfussball-Leiter, Fabian Sangines, verlässt den Klub auf eigenen Wunsch. Der 37-Jährige begründet seinen Abgang mit unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Weiterentwicklung des FCB-Frauenfussballs. Sangines übernahm ab Juni 2025 die Gesamtverantwortung und des Frauenfussball-Bereichs und war auch für den Betrieb der Nachwuchsabteilung zuständig. Die Baslerinnen schlossen die abgelaufene Super-League-Saison auf dem 3. Schlussrang ab.