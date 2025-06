Legende: Doublesiegerin Sydney Schertenleib. imago images/NurPhoto

Schertenleib: Auf den Meistertitel folgt der Pokalsieg

Die Frauen des FC Barcelona mit der Schweizer Internationalen Sydney Schertenleib gewannen nach der Meisterschaft auch den spanischen Cup. Im Final vor 8000 Zuschauern in Huesca setzten sich die Katalaninnen 2:0 gegen Atletico Madrid durch. Schertenleib kam in der 89. Minute für die zweifache Weltfussballerin Alexia Putellas ins Spiel. Nun erhält die 18-jährige Zürcherin, die Anfang Woche mit dem Nationalteam aus der Nations League A abgestiegen war, eine kurze Pause. Schertenleib wird erst auf die dritte Vorbereitungswoche für die Heim-EM einrücken. Diese beginnt am 2. Juli in Basel gegen Norwegen.