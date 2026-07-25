Legende: Vereinstreue hat Grenzen Salma Paralluelo setzt ihre Karriere in Frankreich fort. imago images/Action Plus

Lyon schnappt sich Paralluelo

Die spanische Nationalspielerin Salma Paralluelo wechselt vom FC Barcelona zum Champions-League-Rekordsieger OL Lyonnes. Die 22-Jährige hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. In ihren vier Jahren bei Barça gewann Paralluelo unter anderem dreimal die Champions League. Im diesjährigen Final gelang ihr beim 4:0 gegen ihren neuen Verein ein Doppelpack. 72 Tore erzielte Paralluelo in 131 Einsätzen für die Katalaninnen, die nach Alexia Putellas, Mapi León (beide London City Lionesses) und Ona Batlle (FC Arsenal) die nächste Leistungsträgerin verlieren. Mit Spanien holte Paralluelo 2023 in Australien den WM-Titel.