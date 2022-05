Mit einem 1:0-Polster aus dem Hinspiel konnten die FCZ Frauen den 2. Akt des Playoff-Halbfinal in Angriff nehmen. Im heimischen Heerenschürli liess das Team von Trainerin Inka Grings denn auch nie einen Zweifel daran aufkommen, wer am Pfingstmontag um den Schweizer Meistertitel spielen wird.

Hatte Nadine Riesen in der 11. Minute per Kopf die frühe Führung noch knapp verpasst, lag es an Meriame Terchoun, das Skore für die Zweiten der Qualifikation zu eröffnen. Die Stürmerin profitierte in der 33. Minute nach einem schnellen Gegenstoss von einem perfekt getimten Pass von Marie-Therese Höbinger.

Nach dem Seitenwechsel trug sich die Österreicherin in Diensten des FCZ selbst in die Torschützenliste ein. Höbinger brauchte nach einem Kopfball von GC-Verteidigerin Marta Cazalla direkt in ihre Füsse nur noch einzuschieben. Rund 10 Minuten später erhöhte Nati-Verteidigerin Rahel Kiwic auf 3:0. Damit verlängert sich auch die Karriere von Martina Moser um ein letztes Spiel. Die 36-Jährige, die nach dieser Saison zurücktreten wird, wurde in der Schlussphase ausgewechselt.

Im Final wartet Servette

Im Final treffen die Zürcherinnen auf Servette Chênois. Die Genferinnen machten gegen Basel die 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel in der regulären Spielzeit wett. Alyssa Lagoniab brachte den amtierenden Meister in der 23. Minute in Führung. Erst kurz vor Schluss rettete Amandine Soulard (87.) das Heimteam in die Verlängerung. Weil dort keine Tore fielen, musste das Penaltyschiessen entscheiden, das Chênois mit 4:3 für sich entscheiden konnte.

Mit Servette Chênois und Zürich treffen die beiden besten Klubs der Qualifikation in der Playoff-Final-Premiere aufeinander. Klar ist bereits jetzt, dass beide Teams in der nächsten Saison in der Champions League spielen werden. Die Partie findet am Pfingstmontag in Lausanne statt.