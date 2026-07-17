Legende: Wieder beim FCZ Luana Bühler. Freshfocus

Transfer-Coup des FC Zürich: Die Zürcherinnen verpflichten Nati-Verteidigerin Luana Bühler.

Die 30-Jährige wechselt von Tottenham Hotspur zurück in die Schweiz.

Beim FCZ hat Bühler einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Nach 8 Jahren im Ausland kehrt Luana Bühler in die Schweiz zurück. Die 61-fache Nationalspielerin verlässt Tottenham Hotspur und wechselt zum FC Zürich. Für die 30-Jährige ist das eine Rückkehr: Bereits von Januar 2017 bis im Sommer 2018 hatte sie für den FCZ gespielt.

Bühler stand seit drei Jahren in England bei Tottenham unter Vertrag, zuvor hatte sie fünf Jahre lang für die TSG Hoffenheim in Deutschland gespielt.

Grosser Erfahrungsschatz

Auch im Nationalteam hat Bühler ihre Spuren hinterlassen. Sowohl an der EM-Endrunde 2022 als auch an der WM 2023 kam sie zu Einsätzen. Die Heim-EM 2025 verpasste sie verletzungsbedingt.

Auch in der gesamten letzten Spielzeit kam Bühler wegen einer langwierigen Blessur zu keinem Einsatz. In Zürich soll nun der Neustart gelingen.