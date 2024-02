Servette-Chênois zieht mit einem 2:1-Heimsieg über St. Gallen in den Cup-Halbfinal ein. Basel ringt derweil GC nieder.

Legende: Hatte massgeblichen Anteil am Weiterkommen der Genferinnen Sandrine Mauron (l.). Keystone/Martial Trezzini

Servette-Chênois steht im Halbfinal des Schweizer Cups. Die Titelverteidigerinnen setzten sich zuhause 2:1 gegen St. Gallen durch und entschieden so auch die Reprise des letztjährigen Finals für sich. Paula Serrano Castanao (14.) mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze und Sandrine Mauron (28.) mit einem strammen Abschluss sorgten für die verdiente Führung. Noch vor der Pause traf Mauron die Latte. So brachte Géraldine Ess St. Gallens Hoffnungen 4 Minuten nach dem Seitenwechsel per Abstauber zurück. Der Ausgleich wollte indes nicht mehr gelingen.

Basel nach Verlängerung, YB mit Kantersieg

Ebenfalls unter den letzten Vier steht Basel. Das Team von Kim Kulig bezwang GC nach Verlängerung 2:1. Sydney Schertenleib (17.) traf zur Zürcher Führung, mit Aurélie Csillag glich deren Nati-Teamkollegin nur 2 Minuten später aus. In der Verlängerung sorgte Milena Nikolic schon in der 1. Minute für die Entscheidung. Luzern setzte sich gegen Ostermundigen aus der 1. Liga 2:0 durch. Die YB-Frauen liessen Etoile Carouge aus der NLB beim 9:0 keine Chance.