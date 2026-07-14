Legende: Nächster Halt: Como Nati-Spielerin Riola Xhemaili. Imago/Steinsiek.ch

Die Schweizer Nationalspielerin Riola Xhemaili wechselt zum FC Como.

Die Offensiv-Akteurin kommt nach einer erfolgreichen Saison von der PSV Eindhoven.

Bei Como trifft sie auf Ex-Nati-Trainer Nils Nielsen.

Mit 15 Toren in 30 Partien war Riola Xhemaili in der letzten Saison eine Topspielerin bei der PSV Eindhoven gewesen, hatte mit den Niederländerinnen den Meistertitel gewonnen. Nun sucht die Schweizer Nationalspielerin eine neue Herausforderung. Xhemaili schliesst sich dem FC Como an. Über die Vertragslaufzeit wurde keine Angabe gemacht.

Bei den Italienerinnen trifft die 44-fache Nationalspielerin auf einen alten Bekannten: Ex-Nationaltrainer Nils Nielsen amtet am Comer See als technischer Direktor. Beim FC Como, der die vergangene Spielzeit in der Serie A auf Rang 8 unter 12 Teams abschloss, wartet man bereits mit Vorschusslorbeeren auf Xhemaili. Die 23-Jährige sei «eines der grössten jungen Talente der Schweiz», heisst es im Communiqué.

Comos Frauenfussball-Chefin Heather O'Reilly lässt sich zitieren: «Sie ist proaktiv und mutig, kreativ und stark, kann Tore erzielen und vorbereiten. Ich kann es nicht erwarten, sie bei den ‹Biancoblu› zu sehen.»