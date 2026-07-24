Nach einer Saison in Strassburg bricht Eseosa Aigbogun ihre Zelte in Frankreich wieder ab und geht in die Serie A.

Legende: Neue Herausforderung Eseosa Aigbogun spielt künftig für Aufsteiger Como. Keystone/Urs Flüeler

Eseosa Aigbogun hat einen neuen Klub. Die 33-jährige Zürcherin, die 100 Mal für die Schweizer Nati aufgelaufen ist, verlässt RC Strasbourg nach einer Saison wieder. Sie kehrt zurück in die italienische Serie A. Aigbogun schliesst sich Como 1907 an und wird damit Teamkollegin von Riola Xhemaili, welche vor 10 Tagen von Eindhoven an den Comer See gewechselt ist.

Aigbogun kennt die Serie A bestens. Von 2023 bis 2025 lief die Abwehrspielerin zwei Saisons für die AS Roma auf und bestritt in dieser Zeit 29 Pflichtspiele. 2024 gewann sie mit den «Giallorosse» das Double.

Wiedersehen mit Nielsen

Como 1907 ist insgesamt der 7. Klub für Aigbogun. Nach ihrem Wechsel 2011 vom FC Zürich zum FC Basel wagte sie nach fünf Saisons beim FCB den Sprung ins Ausland und schloss sich 2016 Turbine Potsdam an. Es folgten Engagements beim Paris FC, bei der Roma und zuletzt in Strassburg.

In Como trifft Aigbogun auf einen alten Bekannten. Der frühere Schweizer Nati-Trainer Nils Nielsen ist bei den Aufsteigerinnen technischer Direktor.