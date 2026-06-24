Die Schweizer Meisterinnen rekrutieren eine Innenverteidigerin mit grosser Erfahrung aus einer Top-Liga.

Legende: Sie stand im Kader der Heim-EM Laia Ballesté. key/Urs Flüeler (Archiv)

Nati-Spielerin Laia Ballesté wird ab kommender Saison erstmals für einen Schweizer Klub auflaufen. Die 27-jährige Innenverteidigerin unterzeichnete beim amtierenden Schweizer Meister Servette-Chênois. Die Vertragsdauer teilte der Klub nicht mit.

Ballesté spielte bisher ausschliesslich für Klubs ihres Geburtslandes Spanien, seit 2024 für Espanyol Barcelona. Vergangenes Jahr debütierte die schweizerisch-spanische Doppelbürgerin im Nationalteam.

Servettes Sportdirektorin Marta Peiro würdigte Ballesté als Spielerin mit «grosser Erfahrung auf sehr hohem Niveau. Ihr Karriereweg, ihre Reife und ihre Fähigkeit, sich in verschiedenen Umfeldern zu entwickeln, stellen eine erhebliche Verstärkung unseres Kaders dar.»