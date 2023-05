An der Endrunde der U17-Fussballerinnen hat die SFV-Auswahl ihr 2. Gruppenspiel gegen Spanien 0:3 verloren.

U17-Endrunde in Estland

Gegen das favorisierte Spanien unterlag die Schweizer Elf von Veronica Maglia in Tallinn 0:3. Gleich 2 Gegentore fielen früh, in der 7. und 9. Minute traf Cristina Libran. Die Spanierin schoss sich in der 45. Minute noch vor dem Halbzeitpfiff sogar zum Hattrick. Die Schweizerinnen kamen durchaus zu Chancen, konnten aber nicht reüssieren. Auch standen sie 11 Mal im Abseits (Spanien: 0).

Weil zuvor Deutschland gegen EM-Gastgeber Estland 5:0 gewonnen hatte, rutscht die Schweiz auf den 3. Platz hinter Spanien (6 Punkte, Torverhältnis 5:0) und Deutschland (3 Punkte, 5:2) ab. Die Schweiz hatte das Startspiel gegen Estland 4:0 gewonnen, besitzt nun ein Torverhältnis von 4:3 und braucht für das Weiterkommen einen Sieg im 3. Gruppenspiel am Samstagabend gegen Deutschland.