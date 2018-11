Die Frauen-Nati bekommt es in den WM-Playoffs mit einem starken Widersacher zu tun.

Zum Abschluss ihres Engagements beim SFV stellt sich Martina Voss-Tecklenburg eine der kniffligsten Aufgaben ihrer fast siebenjährigen Amtszeit.

Im 87. und 88. Länderspiel unter der Führung der 50-jährigen Deutschen muss die SFV-Auswahl sich in Hin- und Rückspiel gegen den amtierenden Europameister durchsetzen, um sich für die WM zu qualifizieren. «Es muss sehr viel passen», sagt Voss-Tecklenburg. «Denn über 180 Minuten setzt sich normalerweise die höhere Qualität durch.»

Fährt die Frauen-Nati an die WM? Ja, die Schweiz setzt sich in der Barrage durch. Ja, die Schweiz setzt sich in der Barrage durch. % Nein, die Niederländerinnen sind zu stark. Nein, die Niederländerinnen sind zu stark. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Zum starken Gegner kommen bei den Schweizerinnen personelle Probleme hinzu. Mit Captain Lara Dickenmann (Kreuzbandriss) und der im Hinspiel gesperrten Ramona Bachmann fehlen der Schweiz 2 wichtige Leistungsträgerinnen. «Die beiden sind nicht 1:1 zu ersetzen», sagt Voss-Tecklenburg. Ebenfalls fehlen wird Malin Gut.

Das Team der Niederlande präsentiert sich nahezu identisch mit jenem vom Sommer 2017, das an der Heim-EM mit begeisterndem Fussball zum Titel stürmte. Die in einem 4-3-3-System agierende Mannschaft von Sarina Wiegman verfügt in der Offensive über enorme Qualitäten.

TV-Hinweis Die beiden Barrage-Spiele zwischen der Schweiz und der Niederlande können Sie am Freitag (19:40 Uhr) und am Dienstag (18:40 Uhr) live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 9.11.2018