Vier der elf Teilnehmer aus Europa an der Frauen-WM 2027 in Brasilien stehen fest.

Legende: Traf in Island doppelt für Spanien Vicky Lopez. Keystone/BRYNJAR GUNNARSSON

Spanien hat das Gigantinnen-Fernduell mit England um die direkte Qualifikation für die WM-Endrunde 2027 in Brasilien für sich entschieden. Die amtierenden Weltmeisterinnen gewannen in der Liga A der Nations League das letzte Spiel in Island gleich mit 6:1. Vicky Lopez vom FC Barcelona traf doppelt.

Damit behauptete Spanien (Torverhältnis 21:3) Platz 1 vor den punktgleichen Engländerinnen (Torverhältnis 13:5). Dem Europameister von 2025 nützte der 3:0-Heimsieg gegen die Ukraine nichts. Die «Lionesses» müssen den Umweg über die Playoffs nehmen und könnten dort in der 2. Runde theoretisch auf die Schweiz treffen.

Auch Dänemark, Frankreich und Deutschland dabei

Ebenfalls am Dienstag sicherten sich Dänemark und Frankreich das WM-Ticket. Als 1. Team hatte sich am Freitag Deutschland für die Endrunde qualifiziert.

Die Uefa hat insgesamt elf Fixplätze für die Endrunde, an welcher 32 Teams teilnehmen werden. Die sieben weiteren Tickets werden in den europäischen WM-Playoffs vergeben. Eine 12. Nation aus Europa kann sich zudem über die interkontinentalen Playoffs qualifizieren.

WM-Quali