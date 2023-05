Servette (1. der Regular Season), Titelverteidiger FCZ (2.), GC (3.) und St. Gallen (4.) stehen in den Playoff-Halbfinals der Women's Super League.

Damit haben sich in allen Fällen die Favoritinnen durchgesetzt.

In den Halbfinals kommt es zu den Begegnungen St. Gallen – Servette und GC – FCZ.

00:23 Video Bernets Kunstschuss zum 4:0 Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

St. Gallen – YB 4:0 (Hin: 3:2)

Voller Hoffnung waren die Bernerinnen nach der knappen 2:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel ins Espenmoos gereist. Doch nach 28 Sekunden waren die Chancen auf einen Coup bereits getrübt: Yael Aeberhard brachte St. Gallen nach einem Fehler von YB-Hüterin Jara Ackermann in Front – und erhöhte 14 Minuten später gegen eine passive YB-Abwehr per Kopf. Nach Ardita Isenis Penaltytor (34.) war die Frage nach dem Halbfinalisten beantwortet. In der 2. Hälfte erhöhte Karin Bernet per direkt verwandeltem Freistoss.

Stimmen zum Spiel

Schliessen 01:49 Video Wunderlin: «Waren in der 1. Halbzeit unglaublich präsent» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden. 03:21 Video Wübbenhorst: «Hinten Geschenke verteilt, vorne nicht verwertet» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 21 Sekunden. 01:06 Video Bernet: «Zeit, dass wir Servette schlagen» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden. 01:09 Video Zaugg: «Müssen uns an der eigenen Nase nehmen» Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Servette - Aarau 8:1 (Hin 4:0)

Als Servettes Thaïs Hurni in der 36. Minute ein Eigentor zum 1:1 unterlief, rieben sich die Fans des hoch favorisierten Heimteams kurz die Augen – doch die Genferinnen rückten die Hierarchie rasch wieder zurecht. Noch vor der Pause traf Maéva Clémaron zum 2:1 und 3:1. In der 2. Halbzeit liefen die Quali-Siegerinnen zur Gala auf. Natalia Padilla machte einen Hattrick perfekt, auch Coumba Sow traf noch doppelt.

03:44 Video Servette – Aarau: die wichtigsten Szenen Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 44 Sekunden.

FC Zürich – Luzern 1:0 (Hin: 7:0)

Die Titelverteidigerinnen aus Zürich taten nach ihrem Kantersieg vor Wochenfrist nur das Nötigste. Fabienne Humm war in der 34. Minute auf dem Heerenschürli für das einzige Tor der Partie besorgt.

03:04 Video FC Zürich – Luzern: die wichtigsten Szenen Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 4 Sekunden.

GC – Basel 1:0 (Hin: 3:0)

Im Halbfinal kommt es damit zum Zürcher Derby: Kurz nach dem FCZ qualifizierten sich auch die Grasshoppers für die Vorschlussrunde. Das Team von Trainerin Anne Pochert schlug Basel mit 1:0, nachdem die Zürcherinnen schon das Hinspiel 3:0 gewonnen hatten. Das Tor erzielte Linyan Zhang in der 31. Minute.