Der EURO-Fahrplan der Frauen-Nati

Die Schweizer Frauen-Nati besammelt sich am Pfingstmontag in Magglingen. Alle wichtigen Termine und Fixpunkte rund um die am 16. Juli beginnende EURO in den Niederlanden finden Sie hier.

Montag, 5. Juni: Das EURO-Abenteuer wird lanciert: Nati-Zusammenzug in Magglingen.

Samstag, 10. Juni: Test-Länderspiel Schweiz - England in Biel

Montag, 26. bis Freitag, 7. Juli: EM-Vorbereitung in Magglingen

Dienstag, 11. Juli: Zusammenzug in Zurzach: Die Nati verpasst sich den letzten Schliff

Freitag, 14. Juli: Reise nach Amsterdam Das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Niederlande und Norwegen findet am 16. Juli in Utrecht statt. Zwei Tage später steht für die Frauen-Nati das erste von drei Gruppenspielen an: Die Spiele der Gruppe C mit der Schweizer Nati Dienstag, 18. Juli

Österreich - Schweiz

18:00 Uhr, Utrecht

Samstag, 22. Juli

Island - Schweiz

18:00 Uhr, Doetinchem

Mittwoch, 26. Juli

Schweiz - Frankreich

20:45 Uhr, Breda

Die Viertelfinals finden am Wochenende vom 29./30. Juli statt.

Die Halbfinals werden am 3. August ausgetragen.

Der EM-Final steht am 6. August auf dem Programm.

