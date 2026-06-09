Am 18. Juni werden die europäischen WM-Playoffs mit der Nati ausgelost.

Die Schweiz muss im Normalfall zwei Runden überstehen, wenn sie an die Endrunde 2027 in Brasilien fahren will.

In der 1. Runde Mitte Oktober ist die Schweiz Favoritin, in einer allfälligen 2. Runde dann wohl nicht mehr.

Die Schweizerinnen haben die Gruppe 2 in der Liga B auf dem 1. Platz beendet. Das bedeutet zum einen, dass die Nati kommende Saison wieder in der Liga A der Nations League spielen darf. Zum anderen heisst es, dass die Schweiz die nächste Runde der WM-Quali aus einer Position der Stärke in Angriff nehmen kann.

Geht es erneut gegen die Türkei oder Nordirland?

Als Gruppensiegerin trifft die Equipe von Rafel Navarro in der 1. Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel auf ein zweit- oder drittplatziertes Team aus der Liga B. Folgende acht Equipen kommen in Frage:

Aus Gruppe 1: Tschechien und Albanien

Aus Gruppe 2: Türkei und Nordirland

Aus Gruppe 3: Finnland und Slowakei

Aus Gruppe 4: Belgien und Israel

Während sich bei der Uefa (noch?) keinen Hinweis darauf finden lässt, dass man nicht erneut auf die Gruppengegner aus der Türkei und Nordirland treffen kann, geht man im Schweizer Lager nicht davon aus, dass ein erneutes Aufeinandertreffen in der 1. Runde möglich ist.

In der 2. Playoff-Runde dürfte es tricky werden

Bei der Auslosung am 18. Juni wird auch gleich der weitere Qualifikationsverlauf festgelegt. Es wird also auch die 2. Playoff-Runde fixiert. Sollte die Schweiz in der 1. Playoff-Runde ihrer Favoritenrolle gerecht werden, würde sie in der 2. Runde mit grösster Wahrscheinlichkeit auf ein Team aus der Liga A treffen. Im allerschlimmsten Fall hiesse der Gegner England oder Spanien. Es sind aber auch machbarere Aufgaben wie Island oder Schweden denkbar.

Die 1. Playoff-Runde steigt zwischen dem 7. und 13. Oktober, die 2. Runde zwischen dem 26. November und 5. Dezember. In Runde 1 tritt die Schweiz zuerst auswärts an, in Runde 2 würde sie zu Hause beginnen.

Die Schweiz muss allenfalls sogar dreimal ran

Die sieben besten Siegerinnen der 2. Runde (gemäss der Gesamtrangliste der Women’s European Qualifiers 2026) sichern sich direkt das Ticket für die WM 2027. Die am schlechtesten klassierte Siegerin muss hingegen den Umweg über die interkontinentalen Playoffs, die im Februar 2027 stattfinden, nehmen. Sollte dies die Schweiz sein, müsste sie also noch eine 3. Playoff-Runde bestreiten.

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