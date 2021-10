Legende: Mögliche Aussicht auf Heim-EM 2025 ... ... für die Spielerinnen der Schweizer Nati. Freshfocus

Der SFV meldete sein Interesse bei der Uefa an. Die Kontaktaufnahme mit dem Europäischen Verband ist lediglich ein erster, unverbindlicher Schritt in einem längeren Bewerbungsprozess.

Für die formelle Eingabe hätte der SFV bis im kommenden März Zeit, eine finale Kandidatur müsste im nächsten Oktober erfolgen. Über die Vergabe der Frauen-EM in vier Jahren wird das Exekutiv-Komitee der Uefa im nächsten Dezember entscheiden.

Mit einem solchen Turnier könnte der Schweizer Frauenfussball in neue Dimensionen vorstossen.

Direktorin Haenni beeindruckt

«Der Draw-Event in Manchester und die Informationen zur Organisation der Frauen-EM 2022 waren beeindruckend», sagt Tatjana Haenni, Direktorin Frauenfussball im SFV. «Zu sehen, was die EURO im Jahr 2022 in England für den Frauenfussball bedeutet, hat uns nochmals in der Ansicht bestärkt, dass wir uns einen solchen Boost auch für den Frauenfussball in der Schweiz vorstellen könnten. Mit einem solchen Turnier könnte der Schweizer Frauenfussball in neue Dimensionen vorstossen.»