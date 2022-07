In zwei Tagen bestreiten die Schweizerinnen an der EURO in England ihr erstes Gruppenspiel. Eine Endrunde im Mutterland des Fussballs – für viele geht damit ein Traum in Erfüllung. Das Ticket für die Reise nach England hat sich das Nielsen-Team via Playoffs gesichert, wo man die Tschechinnen in einem dramatischen Penaltyschiessen bezwang.

Grossen Anteil am damaligen Sieg hatte neben den erfolgreichen Schützinnen Gaëlle Thalmann. Die langjährige Nummer 1 im Schweizer Tor brillierte mit zwei gehaltenen Elfmetern, was ihr unter anderem auch persönliche Glückwünsche von Yann Sommer einbrachte.

Drittes Endrunden-Highlight

Mittlerweile ist Thalmann 36 Jahre alt und damit die älteste Spielerin im Kader der Schweizerinnen. Bei der WM-Premiere der Frauen-Nati 2015 in Kanada hütete die Freiburgerin ebenso das Tor wie zwei Jahre später bei der erstmaligen EM-Teilnahme in den Niederlanden. Nun folgt für Thalmann, die nach Stationen in der Schweiz, Deutschland und Italien derzeit in Spanien bei Betis Sevilla unter Vertrag steht, ein drittes Endrunden-Highlight.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das erste Gruppenspiel der Schweizerinnen gegen Portugal am Samstag ab 17:15 Uhr live auf SRF zwei. Der Anpfiff in Leigh ist um 18:00 Uhr.

Das Eröffnungsspiel am Mittwochabend zwischen den Gastgeberinnen und Österreich hievte die Vorfreude bei der Schweizer Torhüterin noch einmal auf ein neues Level. Ihr Team habe sich das Spiel zusammen auf Grossleinwand angeschaut. «Wir haben uns über die Aufmerksamkeit und die vielen Zuschauer gefreut», erzählte Thalmann am Tag nach dem Turnier-Startschuss.

Die WM in Kanada habe damals zwar auch bereits viel Aufmerksamkeit generiert. «Dort ist der Frauen-Fussball aber bereits viel weiter entwickelt. Für Europa ist das hier sicher ein Meilenstein», freute sich die Freiburgerin. Die Anspannung werde in de kommenden Tagen sicher grösser werden, momentan sei aber einfach nur die pure Freude da.

Von einer Gehirnerschütterung hat sich Thalmann im Vorfeld der EURO rechtzeitig und vollständig erholt. Stellt sich nur noch die Frage, zu welchen Handschuhen die Schweizer Torhüterin am Samstag greifen wird. Immerhin hat sie laut eigenen Angaben sieben bis acht Paare dabei. «Für die Spiele benutze ich immer die gleichen, die abgenutzten mehr im Training», verrät sie.