Die U19-Nati muss sich an der EM der Frauen in Bosnien-Herzegowina Österreich im zweiten Gruppenspiel mit 1:3 beugen.

Am Sonntag jubelten die Schweizerinnen an der U19-EURO in Bosnien-Herzegowina noch über ein 2:2 gegen Serien-Europameister Spanien. Drei Tage später musste das Team von Trainerin Veronica Maglia einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Nachbar Österreich zog die Schweiz in Sarajewo mit 1:3 den Kürzeren.

Die Österreicherinnen eröffneten das Skore kurz vor der Pause durch Katie Richter (41.). Nach dem Seitenwechsel doppelte Valentina Illinger nach, die Schweizer Schlussfrau Yara Zwyssig machte beim Distanzschuss keine gute Figur (59.). Rahel Hinder brachte die Hoffnungen der Nati mit ihrem 1:2-Anschlusstor in der 70. Minute zurück.

Im Anschluss drückte die Schweiz auf den Ausgleich, dieser gelang jedoch nicht mehr. In der Nachspielzeit machte Greta Spinn mit dem 3:1 alles klar (92.).

Während Österreich sich dank dem 2. Sieg vorzeitig das Halbfinal-Ticket sicherte, steht die Schweiz mit dem Rücken zur Wand. Im abschliessenden Gruppenspiel am Samstag braucht die Nati gegen Island einen Sieg, um weiterhin auf ein Weiterkommen hoffen zu können.