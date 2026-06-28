Das Schweizer U19-Nationalteam der Frauen ist mit einem 2:2 gegen Spanien in die EM in Sarajevo gestartet.

Legende: Jubel bei den Schweizerinnen nach dem Penaltytor von Emanuela Pfister. ZVG: SFV

Die Schweizer U19-Fussballerinnen haben zum Auftakt der EM ein kleines Ausrufezeichen setzen können: Gegen Rekordsieger Spanien erkämpfte sich das Team von Trainerin Veronica Maglia ein 2:2. Die zur Pause eingewechselte Emanuela Pfister, die auf die kommende Saison hin von GC zu RB Leipzig in die Bundesliga wechselt, verwandelte in der 87. Minute einen eher streng gepfiffenen Foulpenalty.

Die Schweizerinnen waren in der 34. Minute durch ein herrliches Tor von Emilie Mece in Führung gegangen. Diese hielt jedoch keine zwei Minuten. Ainoa Gomez traf mit einem ebenso sehenswerten Distanzschuss. Die Barcelona-Stürmerin erzielte auch das spanische Führungstor zum 2:1 (63.), wobei sie etwas gar frei zum Kopfball kam.

Die Spanierinnen haben den U19-Titel bereits sieben Mal gewonnen, letztes Jahr zum vierten Mal in Serie. Der Punktgewinn der Schweizerinnen könnte im Hinblick auf das Weiterkommen noch wichtig werden. Die weiteren Gegnerinnen sind Österreich und Island. Die besten zwei Teams jeder Gruppe ziehen in die Halbfinals ein.