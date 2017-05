16 Startplätze für Europa bei der «Mega-WM» 2026

Das Council des Weltverbandes Fifa hat in Bahrain die Vergabe der WM-Startplätze ratifiziert. Die Europäische Fussball-Union (Uefa) bekam dabei wie erwartet ihren Willen mit 16 zugesprochenen Startplätzen.

Die Uefa erhält drei «Slots» mehr als beim bisherigen WM-Format mit 32 Mannschaften. Die Turniere 2018 in Russland sowie 2022 in Katar werden noch nach dem alten Modus ausgetragen.

Ab 2026 setzt sich dann das WM-Teilnehmerfeld wie folgt zusammen:

Der Schlüssel der Verbände Verband

Startplätze in Zukunft

Startplätze bisher Europäischer Verband Uefa

16 13 Afrikanischer Verband CAF 9

5

Asiatischer Verband AFC

8 4,5 Amerikanischer Verband Concacaf 6

3,5

Amerikanischer Verband Conmebol 6 4,5 Ozeanischer Verband OFC

1 0,5

Die übrigen beiden Plätze sollen in einem Play-off-Turnier unter 6 Nationen ausgespielt werden. Hierfür entsendet jede der sechs Konföderationen ausser der Uefa ein Team, der 6. Vertreter kommt aus der Konföderation des Gastgeberlandes.

Ausrichter noch nicht bestimmt

Noch nicht bekannt ist dagegen, wo die «Mega-WM» in 9 Jahren stattfinden werden soll. Das Fifa-Council hat eine sofortige an Bedingungen geknüpfte Vorvergabe dieses Turniers an die Co-Bewerber USA, Kanada und Mexiko abgelehnt.

Andere Kandidaten sollen weitere 3 Monate Zeit für eine mögliche Kandidatur bekommen, entschied die Regierung des Weltverbands in Manama. Darüber muss noch der Kongress am Donnerstag abschliessend entscheiden.