Manchester City schlägt die Urawa Red Diamonds (JPN) und spielt am Freitag gegen Fluminense um den Titel an der Klub-WM.

Legende: Spielte gut eine Stunde und wurde verwarnt Manuel Akanji. imago images/Jose Breton

Am Ende feierte der haushohe Favorit doch einen klaren Sieg, aber Manchester City musste sich im Halbfinal der Klub-WM im saudi-arabischen Dschidda gegen den japanischen Underdog Urawa Red Diamonds lange gedulden – und die Mithilfe von Marius Hoibraaten in Anspruch nehmen.

Der Norweger in Diensten der Japaner erlebte einen unglücklichen Abend. In der Nachspielzeit der 1. Hälfte lenkte er eine Hereingabe von Bernardo Silva ins eigene Tor ab. Und auch beim 0:3 fälschte er einen Schuss – wieder von Silva – unhaltbar ins eigene Gehäuse ab (59.). 7 Minuten vor dem 3. Treffer der «Citizens» hatte Mateo Kovacic das 2:0 erzielt.

Manuel Akanji stand bei ManCity in der Startaufstellung und sah in der 24. Minute nach einem taktischen Foul die gelbe Karte. In der 64. Minute wurde der Schweizer Internationale ausgewechselt.

Final gegen Copa-Sieger Fluminense

Im Final am Freitag trifft Manchester City auf den brasilianischen Copa-Sieger Fluminense, das am Dienstag den ägyptischen Klub Ah Ahly mit dem Schweizer Trainer Marcel Koller bezwungen hatte.