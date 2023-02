Reals nächster Triumph an der Klub-WM

Legende: Durften gleich 5 Treffer bejubeln Die Spieler von Real Madrid. Keystone/Manu Fernandez

Für den ersten Unterschied im Endspiel gegen den Gegner aus Saudi-Arabien sorgte Rekordsieger Real Madrid schon in der Startviertelstunde: Vinicius und Federico Valverde trafen zur frühen 2:0-Führung. Auch nach der Pause waren die beiden Südamerikaner erfolgreich und erzielten das 4:1 und 5:2. Der dritte spanische Treffer gelang Karim Benzema.

Al-Hilal, das im Halbfinal Flamengo Rio de Janeiro überrascht hatte, konnte die europäische Dominanz an der Klub-WM trotz unter anderem zwei Toren des Argentiniers Luciano Vietto nicht brechen. Zum 10. Mal in Folge ging der Titel an den Champions-League-Sieger. Corinthians São Paulo war 2012 das letzte nicht-europäische Team, das Klub-Weltmeister wurde. Real hatte die Trophäe schon 2015, 2017, 2018 und 2019 gewonnen.

Kollers Al-Ahly knapp geschlagen

Im Spiel um Platz 3 verpasste Trainer Marcel Koller mit Al-Ahly einen Prestigesieg um eine Viertelstunde. Bis in die 77. Minute führten die Ägypter gegen Flamengo mit 2:1. Am Ende setzte sich der Favorit dank späten Toren mit 4:2 durch.