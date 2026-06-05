Am Freitag eröffnet das Frauen-Nationalteam das neue Stadion in Lugano. Wissenswertes zum «Schmuckstück» im Tessin.

Klein, aber fein: In Lugano wird die neue Arena eröffnet

Wenn das Schweizer Frauennationalteam am Freitagabend Malta empfängt, ist dies zugleich der Beginn einer neuen Zeitrechnung. In Lugano muss nach 75 Jahren das alt-ehrwürdige Cornaredo weichen. Die neue Arena, die nach Baubeginn im September 2023 nun vollendet ist, wird gleich nebenan feierlich eröffnet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Tessiner Schmuckkästchen. Die neue Arena in Lugano bietet 8000 Plätze, alle sind gedeckt. Bildquelle: Keystone/Massimo Piccoli. 1 / 5 Legende: Tessiner Schmuckkästchen Die neue Arena in Lugano bietet 8000 Plätze, alle sind gedeckt. Keystone/Massimo Piccoli

Bild 2 von 5. Modernste Hospitality. gehört zu den Schlagworten des Stadions. Bildquelle: Keystone/Massimo Piccoli. 2 / 5 Legende: Modernste Hospitality gehört zu den Schlagworten des Stadions. Keystone/Massimo Piccoli

Bild 3 von 5. Auf Ballhöhe. Da keine Leichtathletik-Bahn ums Feld liegt, sind die Fans näher am Geschehen. Bildquelle: Keystone/Massimo Piccoli. 3 / 5 Legende: Auf Ballhöhe Da keine Leichtathletik-Bahn ums Feld liegt, sind die Fans näher am Geschehen. Keystone/Massimo Piccoli

Bild 4 von 5. Topmodernes Stadion. Insgesamt beliefen sich die Baukosten auf rund 118 Millionen Franken. Bildquelle: Freshfocus/Marusca Rezzonico. 4 / 5 Legende: Topmodernes Stadion Insgesamt beliefen sich die Baukosten auf rund 118 Millionen Franken. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Bild 5 von 5. Lokaler Namensgeber. AIL, der grösste Wasser- und Energieversorger des Tessins, gibt der neuen Arena den Namen. Bildquelle: Freshfocus/Marusca Rezzonico. 5 / 5 Legende: Lokaler Namensgeber AIL, der grösste Wasser- und Energieversorger des Tessins, gibt der neuen Arena den Namen. Freshfocus/Marusca Rezzonico Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Doch was macht das neue Schmuckstück im Tessin aus?

Zahlen: Das Fassungsvermögen beträgt 8793 Personen (davon 700 Stehplätze). Das klingt nach wenig, jedoch muss angemerkt werden, dass in der vergangenen Saison im Schnitt nur 3500 Personen den Weg ins Cornaredo fanden. Diese Zahl dürfte steigen, es wurden jetzt schon mit 2800 über 1000 Saisonkarten mehr verkauft als im Vorjahr. Die Kosten des Stadionbaus betrugen rund 118 Millionen Franken.

Das Fassungsvermögen beträgt (davon 700 Stehplätze). Das klingt nach wenig, jedoch muss angemerkt werden, dass in der vergangenen Saison im Schnitt nur 3500 Personen den Weg ins Cornaredo fanden. Diese Zahl dürfte steigen, es wurden jetzt schon mit 2800 verkauft als im Vorjahr. Die Kosten des Stadionbaus betrugen rund Zitat: Lugano-CEO Martin Blaser schwärmt: «Letztes Wochenende kamen über 10'000 Leute zur Besichtigung. Jeder und jede Einzelne war geflasht, das habe ich noch nie erlebt.»

Lugano-CEO Martin Blaser schwärmt: «Letztes Wochenende kamen über 10'000 Leute zur Besichtigung. Jeder und das habe ich noch nie erlebt.» Name: Namenssponsor der AIL Arena ist die AIL SA, der grösste Wasser- und Energieversorger des Tessins.

Im Vergleich zum Cornaredo ist die neue Spielstätte des FC Lugano ein Quantensprung. Die Hospitality-Bereiche sind topmodern, die VIP-Plätze werden nur von einer Glaswand vom Bereich zwischen Garderobe und Spielfeld getrennt. Internationale Spiele können endlich wieder in Lugano stattfinden.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das WM-Quali-Spiel zwischen der Schweiz und Malta am Freitag ab 19:10 Uhr live auf SRF zwei. Anpfiff ist um 19:30 Uhr.

Sitze in drei Qualitätsstufen

Und, ganz besonders, wie Blaser hinsichtlich des «Boutiquestadions» anmerkt: «Es ist in Europa das einzige in dieser Dimension, das Sitzplätze in drei verschiedenen Qualitäten hat.»

Kurzum: Die neue Arena ist laut Lugano-CEO für jeden was. So auch für die Frauen-Nati, die erstmals seit 20 Jahren wieder ins Tessin zurückkehrt. Obwohl, eigentlich ist das Team von Rafel Navarro der nigelnagelneuen Arena bereits entwachsen. Zuletzt in Zürich und Luzern besuchten über 10'000 Fans die WM-Quali-Partien ...

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