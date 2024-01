Zum 1. Mal seit 1990 gewinnt der Senegal am Afrika-Cup gegen Kamerun. Nach dem 3:1 ist die Achtelfinal-Quali geschafft.

Am Afrika-Cup

Legende: Schoss den letzten Treffer in der Nachspielzeit Sadio Mané (links) im Duell mit Ex-YB-Spieler Nicolas Moumi Ngamaleu. imago images/Sipa USA

Der Titelverteidiger hat am Afrika-Cup in der Elfenbeinküste einen alten Komplex überwunden. Gegen Kamerun gewann der Senegal beim 3:1 erstmals seit 34 Jahren am Kontinental-Turnier.

In Yamoussoukro war das von Sadio Mané angeführte senegalesische Team klar besser. Ismaila Sarr eröffnete in der 16. Minute das Skore. Nach der Pause erhöhte Habib Diallo auf 2:0. Den Anschlusstreffer Kameruns durch Jean-Charles Castelletto konterte Mané in der 5. Minute der Nachspielzeit mit dem 3:1.

Senegal und Kapverden im Achtelfinal

Die «Löwen von Teranga» sicherten sich durch den 2. Vollerfolg im 2. Gruppenspiel auch bereits das Ticket für die Achtelfinals. Ebenfalls in der Runde der letzten 16 stehen die Kapverden, die dem Überraschungssieg gegen Ghana zum Auftakt ein 3:0 gegen Mosambik folgen liessen. Kamerun droht mit nur einem Punkt aus 2 Spielen dagegen das Aus in der Gruppenphase.