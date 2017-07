China und Fussball – ein Projekt mit Zukunft?

Heute, 9:57 Uhr

Die Regierung Chinas will in den kommenden Jahren Milliarden in die Fussball-Förderung im eigenen Land investieren. Das Ziel ist, den Anschluss an die Weltspitze zu schaffen und eine WM-Endrunde auszutragen.

China will auch im Fussball zur Grossmacht werden 6:54 min, aus sportpanorama vom 9.7.2017 Im «sportpanorama»-Beitrag erfahren Sie, wie ... ... die Fifa mit Chinas Staatsoberhaupt über zukünftige Projekte (WM in China) tagt.

... internationale Superstars wie Carlos Tevez die chinesische Fussball-Liga «aufmotzen».

... ausländische Trainer zu einem grosszügigen Salär engagiert werden, um chinesische Talente zu fördern.

... ein chinesischer Fussball-Kenner die Chancen Chinas einschätzt, zukünftig in der Weltspitze des Fussballs Tritt zu fassen.

mlo