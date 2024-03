Legende: Gewohntes Bild Die USA bejubeln den Gewinn der Nations League. Imago/Agencia-MexSport

Die USA haben zum 3. Mal in Folge den Titel in der Nations League der Concacaf geholt. Die Tore beim 2:0-Finalerfolg über Mexiko erzielten Tyler Adams (45.) und Giovanni Reyna (63.). Der von Dortmund an Nottingham Forest ausgeliehene Reyna wurde zum Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Überschattet wurde der Final im texanischen Arlington von homophoben Gesängen. Der Referee unterbrach in der Schlussphase mehrmals, nachdem mexikanische Fans die Rufe angestimmt hatten. Der Kontinentalverband für Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik teilte mit, er verurteile die diskriminierenden Gesänge. Das Sicherheitspersonal habe eine bedeutende Zahl an beteiligten Fans identifiziert und aus der Arena gebracht.

Die Concacaf kündigte zunächst keine disziplinarischen Massnahmen an. «Es ist extrem enttäuschend, dass das in einigen Spielen weiter Thema ist, vor allem, weil sich in 2 Jahren die enorme Möglichkeit bietet, den Sport in unserer Region weiter wachsen zu lassen», teilte der Verband mit. Die USA, Mexiko und Kanada sind 2026 WM-Gastgeber.