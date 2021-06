Bei der Copa America stehen in der Vorrunden-Gruppe A sämtliche Viertelfinalisten fest. Ausgeschieden ist Bolivien.

Copa America in Brasilien

Legende: Da darf auch einmal abgehoben werden Paraguays Braian Samudio freut sich über seinen Treffer zum 1:0 gegen Chile. Keystone

An der Copa America in Brasilien sind die Würfel in der Gruppe A gefallen. Nach Argentinien und Chile qualifizierten sich auch Paraguay und Uruguay für die Viertelfinals.

Paraguay schlug in Brasilia Chile dank Treffern von Braian Samudio (33.) und Miguel Almiron (58., Foulelfmeter) mit 2:0. Almiron ist bei Newcastle United Teamkollege von Fabian Schär.

Bolivien ausgeschieden

Ebenfalls mit 2:0 setzte sich in Cuiaba Rekordsieger Uruguay gegen Bolivien durch. Ein Eigentor von Jairo Quinteros und ein Treffer von Manchester-United-Stürmer Edinson Cavani besiegelten die 3. Niederlage der Bolivianer.

Bolivien ist damit jenes Team der Fünfergruppe A, das in den Viertelfinals fehlen wird. In den letzten beiden Partien (Uruguay - Paraguay und Bolivien - Argentinien) geht es noch um die Schlussklassierung in der Gruppe. Das viertplatzierte Team wird im Viertelfinal auf Brasilien, den Sieger der Gruppe B, treffen.