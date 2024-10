Legende: Bereut seinen Rücktrittsentscheid keineswegs Toni Kroos. KEYSTONE/DPA/Federico Gambarini

In seinem Podcast «Einfach mal Luppen» hat Toni Kroos scharf gegen die Fifa geschossen. Der im Sommer zurückgetretene Mittelfeldspieler bezeichnete die steigende Belastung für die Spieler als «einfach unverantwortlich» und keinesfalls zuträglich für die Qualität des Fussballs.

Man muss irgendwann mal aufwachen und ein bisschen an die Spieler und ein ganz kleines bisschen weniger ans Geld denken.

Die Hauptkritikpunkt von Kroos ist die Premiere der reformierten Klub-WM im Sommer mit 32 Teams. Er habe den «perfekten Zeitpunkt gefunden, um aufzuhören», so der Deutsche. Und fügte an: «Ich weiss, die Leute werden es nicht hören wollen, zumindest nicht die Leute des Veranstalters, aber am Ende spielst du um 'n Appel und 'n Ei.» Damit will er sagen, dass die Klub-WM nun schwieriger zu gewinnen sei, deshalb aber nicht mehr wert ist. «Irgendwann hat man echt mal die Schnauze voll. Also wirklich alle, als Spieler und als Fan», meint Kroos.

Der langjährige Real-Madrid-Akteur blickt wenig vorfreudig auf die nächsten beiden grossen Turniere der Fifa voraus: «Irgendwann sind die Spieler kaputt. Das wird eine schlechte Klub-WM 2024 und eine schlechte WM 2026», so Kroos.