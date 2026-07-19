Jürgen Klopp bestätigt eine «Regelung» mit seinem bisherigen Arbeitgeber – Bundestrainer ist er damit aber noch nicht.

Legende: Dürfte bald als Bundestrainer vorgestellt werden Jürgen Klopp. Keystone/Peter Klaunzer

Jetzt gibt es praktisch keine Zweifel mehr: Schon in ein paar Tagen dürfte Deutschland wieder einen Bundestrainer haben. Jürgen Klopp hat kurz vor dem Anpfiff des WM-Endspiels bestätigt, dass er mit seinem aktuellen Arbeitgeber eine Einigung gefunden habe.

Nach einem klärenden Gespräch mit Red Bull zu seiner eigentlich bis 2029 datierten Arbeit als weltweiter Fussball-Chef ist der grosse Wunschkandidat frei für den Posten als DFB-Trainer. «Ich habe eine Einigung und eine Regelung mit Red Bull gefunden, eine sehr, sehr grosszügige Regelung, wenn man so will», sagte Klopp vor dem Final der in New York gegenüber Magenta.

Vorstellung am Freitag?

Bis zur Unterschrift und Präsentation auf dem DFB-Campus in Frankfurt sei noch ein bisschen was zu tun, merkte der 59-Jährige allerdings auch an. «Es ist nichts final und das ist nun mal so. Es ist ja so, die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung».

Gemäss Informationen der Deutschen Presseagentur DPA soll Klopp am kommenden Freitag vorgestellt werden.