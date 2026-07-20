Wie seine Familie am Montag bekannt gab, starb der zweifache Ballon-d'Or-Gewinner und einstige Liverpool- sowie HSV-Star Kevin Keegan mit 75 Jahren.

Legende: Er sorgte in England und Deutschland für Furore Kevin Keegan, hier in der Saison 1982/83 in Diensten Newcastles. Imago/Bildbyran

Die englische Fussballikone Kevin Keegan ist mit 75 Jahren verstorben. Keegan hatte Anfang des Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, am 1. Juni folgte die Nachricht, die Krankheit sei im finalen Stadium.

Keegan sei in seinen letzten Augenblicken «von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben» gewesen, hiess es im Statement: «Kevin war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Grossvater. Die Familie möchte Kevins grossartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken.»

Die «Mighty Mouse»: Erfolg in Liverpool und beim HSV

Als Spieler wurde Keegan dreimal englischer Meister und einmal Europapokalsieger mit dem FC Liverpool, bevor er 1977 zum HSV wechselte, für den er drei Jahre lang spielte. Es folgten weitere Stationen in England bei Southampton und Newcastle. Für die englische Nationalmannschaft bestritt die «Mighty Mouse» 63 Länderspiele (21 Tore), in den Jahren 1999 und 2000 kehrte er als Nationaltrainer zu den «Three Lions» zurück.