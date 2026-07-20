Die englische Fussballikone Kevin Keegan ist mit 75 Jahren verstorben. Keegan hatte Anfang des Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, am 1. Juni folgte die Nachricht, die Krankheit sei im finalen Stadium.
Keegan sei in seinen letzten Augenblicken «von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben» gewesen, hiess es im Statement: «Kevin war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Grossvater. Die Familie möchte Kevins grossartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken.»
Die «Mighty Mouse»: Erfolg in Liverpool und beim HSV
Als Spieler wurde Keegan dreimal englischer Meister und einmal Europapokalsieger mit dem FC Liverpool, bevor er 1977 zum HSV wechselte, für den er drei Jahre lang spielte. Es folgten weitere Stationen in England bei Southampton und Newcastle. Für die englische Nationalmannschaft bestritt die «Mighty Mouse» 63 Länderspiele (21 Tore), in den Jahren 1999 und 2000 kehrte er als Nationaltrainer zu den «Three Lions» zurück.