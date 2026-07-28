Legende: Kehrt mit dem Rückkehrer auch der Erfolg zurück? Roberto Mancini soll Italien wieder in die Spur führen. imago images/Zuma Press

Roberto Mancini wird zum 2. Mal nach seiner Amtszeit von 2018 bis 2023 Trainer von Italien.

Der 61-Jährige bestreitet seine Premiere am 25. September in der Nations League gegen Belgien.

Die Suche nach einem neuen Nationaltrainer für Italien hat nach langem Hin und Her ein Ende gefunden. Ex-Trainer Roberto Mancini, der die «Squadra Azzurra» von 2018 bis 2023 betreut und 2021 zum EM-Titel geführt hatte, kehrt zurück. Der 61-Jährige tritt die Nachfolge von Gennaro Gattuso an, der nach der erneut verpassten WM-Qualifikation zurücktreten musste.

Als Spieler stand Mancini in den 1980er- und 1990er-Jahren bei Sampdoria Genua im Sturm auf dem Platz. 4 Mal gewann er den italienischen Pokal, einmal die Meisterschaft. Später spielte er bei Lazio Rom und in England bei Leicester City. Als Vereinscoach holte er mit Inter Mailand und Manchester City nationale Meisterschaften.

Das Chaos hat ein Ende

Die Ernennung eines neuen Trainers hatte sich in den vergangenen Tagen zum Chaos entwickelt. Zunächst sagten die Wunschkandidaten Pep Guardiola und Carlo Ancelotti ab. Dann gab es Streit um die Zweitlösung, den einstigen Weltklassespieler Andrea Pirlo. Wegen zu enger Kontakte nach Russland kam für ihn am Wochenende das Aus.

Der 4-fache Weltmeister Italien hatte im Frühjahr zum 3. Mal nacheinander die WM verpasst. Mancini soll die Mannschaft jetzt zurück zu alter Grösse führen. Sein Ruf in der Heimat leidet aber bis heute darunter, dass er sich 2023 trotz noch bestehenden Vertrages nach Saudi-Arabien verabschiedete – mit mässigem Erfolg. Als saudischer Nationalcoach blieb er lediglich 18 Spiele (7 Siege) im Amt.