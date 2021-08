Käufer gefunden: FC Lugano bald in amerikanischer Hand?

Legende: Ist seine lange Suche nach einem Käufer bald vorbei? Angelo Renzetti, Präsident und Besitzer des FC Lugano. Keystone

US-Amerikaner plant Lugano-Übernahme

Der FC Lugano steht kurz vor einer Übernahme durch einen nicht genannten Investor aus den USA. Dies teilte der Tessiner Klub am Montag mit. «Die Aktionäre haben sich mit einem amerikanischen Käufer geeinigt. Die Transaktion kann – natürlich erst nach der Genehmigung der Swiss Football League – bereits in den nächsten Tagen abgeschlossen werden», schrieb der FC Lugano in einer Medienmitteilung. Klubpräsident und -besitzer Angelo Renzetti sucht schon seit längerem nach einem Käufer. Eine mögliche Übernahme hatte sich Ende Juni zerschlagen.

Aufsteiger Yverdon entlässt den Trainer

Yverdon, der Aufsteiger in die Challenge League, entlässt nach nur drei Runden seinen Trainer Jean-Michel Aeby. Der 55-jährige Genfer trainierte die Waadtländer seit Dezember 2019 und hatte sie in der vergangenen Saison zum Aufstieg geführt. Yverdon hat die ersten Spiele in der Challenge League gegen Thun, Lausanne-Ouchy und Wil mit einem Torverhältnis von 1:9 verloren.