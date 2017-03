Fussball-News: Schlägerei kostet Grosskreutz den Job

Abwehrspieler Kevin Grosskreutz ist nach einer nächtlichen Schlägerei vom VfB Stuttgart freigestellt worden. Und: Frankreich trauert um sein Fussball-Idol Raymond Kopa.

Der VfB Stuttgart trennt sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit sofortiger Wirkung von Kevin Grosskreutz. Grund ist dessen Schlägerei in der Nacht auf Dienstag im Anschluss an eine Party. Nicht der erste gröbere Fauxpas des 28-Jährigen. Zu seinen Dortmunder Zeiten hatte Grosskreutz betrunken in einer Hotellobby uriniert und im Ausgang einem Mann einen Döner ins Gesicht geworfen.

Raymond Kopa starb am Freitag im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit in einem Spital. Er gilt als einer der grössten Fussballer Frankreichs. Mit Real Madrid gewann er dreimal in Folge (1957 bis 1959) den Meistercup. Bei der WM 1958 wurde der schnelle und trickreiche Offensivspieler als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.