Legende: Die 6. EM-Quali soll es für die Schweizer U21 sein Filip Stojilkovic und Co. sind ab März gefordert. Freshfocus/Urs Lindt

EM-Quali-Gegner der Schweizer U21 sind bekannt

Die Schweiz trifft in der Qualifikation für die U21-EM im Jahr 2025 in der Slowakei in der Gruppe E auf Rumänien, Finnland, Albanien, Montenegro und Armenien. Die neun Gruppensieger und die besten drei Gruppenzweiten erreichen direkt die Endrunde. Die restlichen sechs Zweitplatzierten bestreiten eine Barrage. Das im Uefa-Ranking auf dem 11. Platz liegende Schweizer U21-Nationalteam möchte sich zwischen März 2023 und Oktober 2024 zum sechsten Mal insgesamt – und zum dritten Mal in Folge – für die EM der ältesten Nachwuchs-Auswahlen qualifizieren. In diesem Sommer findet das Turnier in Georgien und Rumänien statt. Dann sind in der Vorrunde in Cluj-Napoca Frankreich, Italien sowie Norwegen die Gegner der Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen.