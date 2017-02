Fussball-News: Verpasst Schär das Lettland-Spiel?

Wegen einer entzündeten Sehne im Adduktorenbereich muss Fabian Schär wochenlang pausieren. Sein Einsatz für die Schweizer Nati im März gegen Lettland ist in Gefahr. Das sind die Fussball-News des Tages.

Fabian Schär (25) muss wegen einer entzündeten Sehne im Adduktorenbereich wochenlang pausieren. Der Hoffenheimer Innenverteidiger lässt sich in St. Gallen therapieren. Beim Bundesliga-Fünften stand er in 19 Runden während lediglich 283 Minuten auf dem Rasen und bemühte sich zuletzt vergeblich um einen Transfer in die Ligue 1. Trotz ungemütlicher Situation hofft er, bis zur Fortsetzung der WM-Ausscheidung im März gegen Lettland wieder bereit zu sein.

Borussia Mönchengladbach nominierte Angreifer Josip Drmic sowie Neuzugang Timothée Kolodziejczak für die K.o.-Phase der Europa League nach. Am 16. Februar trifft das Team des Schweizer Internationalen in den Sechzehntelfinals auf die Fiorentina.

Zudem hat Englands Rekordmeister Manchester United den unter Teammanager José Mourinho lange gemiedenen Weltmeister und ehemaligen DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger nachgemeldet.