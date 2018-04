Ibrahimovic ist in Los Angeles angekommen – und wie!

Im Derby gegen MLS-Neuling Los Angeles FC wurde Neuerwerbung Zlatan Ibrahimovic wegen des Trainings-Rückstands erst in der 71. Minute eingewechselt. Und mit dem 36-Jährigen, der erst in der Nacht auf Freitag in den Staaten angekommen war, erreichte eine mitreissende Show ihren absoluten Höhepunkt:

Ibrahimovic trifft in der 77. mit einem Traumtor aus 35 Metern zum 3:3-Ausgleich.

In der Schlussminute sichert er seinen Farben sogar noch den Sieg.

Dabei hatte Galaxy im heimischen Stadion mit 0:3 zurückgelegen. Nach einem Doppelpack des mexikanischen Nationalspielers Carlos Vela (5./26.) sowie einem Eigentor von Daniel Steres (48.) hatte der Stadtrivale wie der sichere Sieger ausgesehen.

Doch das Blatt wendete sich noch in extremis – dank dem Ausnahmekönner Ibrahimovic.