Legende: Die Türe zur Nationalmannschaft bleibt offen Thomas Müller verzichtet auf einen Rücktritt aus dem DFB-Team. IMAGO / Moritz Müller

Deutschland war gerade trotz eines 4:2-Sieges gegen Costa Rica in der Gruppenphase vorzeitig aus der WM 2022 in Katar ausgeschieden, als Thomas Müller beim Interview nicht zum Journalisten, sondern direkt in die Kamera schaute und folgende Worte an die TV-Zuschauer richtete:

«Falls dies mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, (...) es war ein enormer Genuss, wir haben unglaubliche Momente miteinander gehabt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen (...) .»

Video Archiv: Müllers vermeintliche Abschiedsrede in Katar Aus FIFA WM 2022 vom 01.12.2022.

In Deutschland und auch darüber hinaus wurde Müllers Rede als Abschied interpretiert. Dem ist nun aber nicht so. Gut 5 Wochen nach besagten Worten gab Müller im Rahmen einer Medienkonferenz seines Klubs Bayern München zu verstehen, dass er auch in Zukunft für eine Nomination für das DFB-Team offen sei.

«Ich war nach dem Spiel emotional, es war ein trauriger Moment. Ich habe mir Gedanken gemacht und war mit Hansi Flick im Austausch. Solange ich Profi bin, werde ich immer für die Nationalelf zur Verfügung stehen», erklärte Müller.