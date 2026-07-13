Legende: Rückkehr Slaven Bilic wird kroatischer Nationaltrainer – nicht zum ersten Mal. IMAGO / HANZA MEDIA

Kroatien: Bilic ist zurück

Slaven Bilic wird abermals Trainer der kroatischen Fussball-Nationalmannschaft. Das Exekutivkomitee habe einem entsprechenden Vorschlag von Präsident Marijan Kustic zugestimmt, teilte der Verband HNS am Montag mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen. Bilic, der die «Feurigen» bereits zwischen 2006 und 2012 betreut hatte, folgt auf Erfolgscoach Zlatko Dalic. Dieser war nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen Portugal (1:2) zurückgetreten. Bilic, zuletzt auf der Bank des saudischen Erstligisten Al-Fateh, sprach von der «grösstmöglichen Ehre».

Spanien: Ex-Hopper Asp Jensen wechselt nach La Coruña

Sein Stammklub Bayern München hat Jonathan Asp Jensen an den spanischen Erstliga-Aufsteiger Deportivo La Coruña verkauft. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die Ablösesumme rund 7 Mio. Euro betragen. Asp Jensen war in der vergangenen Saison von den Bayern an die Grasshoppers ausgeliehen. In 40 Pflichtspielen für GC gelangen dem 20-jährigen Dänen 9 Tore und 6 Vorlagen.