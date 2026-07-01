Legende: Wechselt nach München Ismael Saibari. IMAGO / ANP

WM-Shootingstar zu den Bayern

Bayern München hat sich die Dienste von Ismael Saibari gesichert. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt von der PSV Eindhoven zum deutschen Rekordmeister. In München hat er einen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Aktuell ist Saibari mit Marokko an der WM unterwegs und brillierte bisher mit drei Treffern und als sicherer Schütze vom Elfmeterpunkt. Im Achtelfinal trifft Marokko auf Kanada.

Premier League: Liverpool holt jungen französischen Verteidiger

Liverpool hat am Mittwoch den Zuzug von Jérémy Jacquet bekanntgegeben. Der 20-jährige Franzose stösst aus seiner Heimat von Stade Rennes an die Anfield Road. Gemäss transfermarkt.de lässt sich Liverpool die Dienste des Innenverteidigers 63 Millionen Euro kosten. Aktuell laboriert Jacquet an einer Schulterverletzung. Bis zum Start der Premier-League-Saison soll der französische U-Internationale aber wieder einsatzbereit sein. Jacquet ist nach dem Spanier Victor Munoz (40 Mio. Euro) der zweite kostspielige Neuzugang von Liverpool in diesem Sommer.

Legende: Läuft neu für die «Reds» auf Jérémy Jacquet. X/@LFC

Ligue 1: Genesio beerbt in Marseille Beye

Bruno Genesio ist neuer Trainer von Olympique Marseille. Der Franzose tritt die Nachfolge des Senegalesen Habib Beye an, wie die Verantwortlichen des Ligue-1-Klubs berichten. Marseille ist für den 59-jährigen Genesio die 4. Trainerstation in Frankreichs höchster Liga nach Anstellungen in Lyon, Rennes und Lille.

Ligue 1 in der Saison 2026/27