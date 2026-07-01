Legende: Neue Aufgabe in der Ligue 1 Bruno Genesio wechselt an die Seitenlinie von Olympique Marseille. imago images/Jean-Baptiste Autissier

Ligue 1: Genesio beerbt bei den Südfranzosen Beye

Bruno Genesio ist neuer Trainer von Olympique Marseille. Der Franzose tritt die Nachfolge des Senegalesen Habib Beye an, wie die Verantwortlichen des Ligue-1-Vereins berichten. Marseille ist für den 59-jährigen Genesio die 4. Trainerstation in Frankreichs höchster Liga nach Anstellungen in Lyon, Rennes und Lille. Für Beye endete eine kurze Amtszeit beim Klub aus Südfrankreich. Der 48-jährige Westafrikaner hatte erst Mitte Februar die Nachfolge des entlassenen Italieners Roberto De Zerbi angetreten.

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