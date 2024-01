Bernhard Heusler nimmt sich selbst aus dem Rennen für die Nachfolge von Dominique Blanc an der Spitze des Schweizerischen Fussballverbandes.

Heusler will nicht als SFV-Präsident kandidieren

Legende: Keine Rückkehr in den Schweizer Fussball Bernhard Heusler. Keystone/Peter Klaunzer

Im Dezember hatte Bernhard Heusler eine Kandidatur für das per 2025 vakante Amt des SFV-Präsidenten in der SRF-Sendung «Eco Talk» offen gelassen. Nun ist klar, dass der Ehrenpräsident des FC Basel nicht als Nachfolger von Dominique Blanc in Frage kommt.

Es sei ihm eine Ehre gewesen, von Liga-CEO Claudius Schäfer im Auftrag der Profi-Klubs eine Anfrage erhalten zu haben, schrieb Heusler auf LinkedIn. Aber: «Ich werde das sehr interessante Angebot nicht annehmen.»

Heusler bleibt Beratertätigkeit treu

Das Anforderungsprofil umfasse vor allem strategische Aufgaben. «In meinen Aktivitäten für den FC Basel habe ich aber erlebt, dass neben der unternehmerischen Verantwortung just das Arbeiten mit Spitzensportler:innen, Coaches und Teams mir besondere Freude bereitet hat», so Heusler.

Der 60-Jährige hatte nach der WM 2018 in Russland im Nachgang zur Doppeladler-Affäre die Strukturen des SFV in Bezug auf die Nationalteams als Berater analysiert. Er ist ausserdem Buchautor und hält Leadership-Vorträge.