Durchschnaufen nach der WM? Nicht in der Fussball-Welt! Eine Übersicht, wann und wo das runde Leder wieder rollt.

Mit einem 1:0 nach Verlängerung endete der WM-Final am Sonntagabend zwischen Spanien und Argentinien. Lange gedulden muss sich der Fussball-Fan – vor allem in der Schweiz – aber nicht, bis es weitergeht.

Als eine der ersten Ligen Europas nimmt die Super League am kommenden Wochenende den Spielbetrieb wieder auf. Am Samstag um 18 Uhr geht es wieder los mit den Partien Lausanne gegen GC und Servette gegen Basel. Im ersten SRF-Livespiel der neuen Saison am Sonntag empfängt Lugano Aufsteiger Vaduz (ab 16:15 Uhr live auf SRF zwei).

Super League

Meister Thun macht den Pflichtspiel-Auftakt

Noch früher sind allerdings Meister Thun und die weiteren Schweizer Europacup-Teilnehmer im Einsatz. Die Berner Oberländer müssen bereits am Dienstag in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League zu Hause gegen Dinamo Zagreb antreten (ab 19:50 Uhr live auf SRF zwei). Die 1. Europacup-Qualirunde wurde sogar bereits während der WM gespielt (ohne Schweizer Beteiligung).

Legende: Bereits früh wieder gefordert Meister Thun bestreitet am Dienstag den 1. Ernstkampf der neuen Saison. Freshfocus/Claudio De Capitani

Ebenfalls im Europacup gefordert sind am Donnerstag St. Gallen in der Europa League zu Hause gegen Benfica Lissabon sowie Lugano, Sion und Vaduz in der Conference League.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Heimspiele der Schweizer Klubs in der 2. Qualirunde im Europacup wie folgt: Dienstag, 21. Juli, 19:50 Uhr live SRF zwei: Thun – Dinamo Zagreb

Donnerstag, 23. Juli, 19:50 Uhr live SRF zwei: St. Gallen – Benfica Lissabon

Donnerstag, 23. Juli, 20:25 Uhr im unkommentierten Stream in der SRF Sport App: Lugano – KF Dukagjini

LaLiga legt als erstes los

Die 5 Top-Ligen Europas lassen sich hingegen noch etwas Zeit. Den Auftakt macht die spanische LaLiga am Wochenende vom 15./16. August. Die Premier League nimmt den Spielbetrieb eine Woche später am 21. August wieder auf, wenn Meister Arsenal Aufsteiger Coventry City empfängt. Am gleichen Wochenende starten auch die Serie A und die Ligue 1.

Noch eine Woche länger Zeit lässt sich die Bundesliga, die am Wochenende vom 28./29./30. August loslegt. Eine Woche zuvor findet aber bereits die 1. Runde des DFB-Pokals statt.

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