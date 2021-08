Legende: Versucht sein Glück erneut auf der Insel Florian Kamberi. Keystone

St. Gallen verleiht Kamberi

Florian Kamberi wird vom FC St. Gallen bis zum Ende dieser Saison an Zweitliga-Absteiger Sheffield Wednesday ausgeliehen, das nun in der League One spielt. Seit seinem Transfer von den Glasgow Rangers im Sommer 2020 konnte sich der 26-jährige Kamberi bei den Ostschweizern nicht durchsetzen.

Winterthur besiegt Wil

Nach dem Unentschieden bei Stade Lausanne-Ouchy zum Auftakt hat der FC Winterthur in der Challenge League den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Eulachstädter bezwangen den FC Wil zuhause 3:1. Kurz nach der Pause glich Wil per Foulpenalty aus – Valon Fazliu reüssierte (49.). Nur sieben Minuten später glückte Samir Ramizi das Siegtor, bevor Roman Buess nach 86 Minuten erhöhte. Das Skore hatte Tobias Schättin (28.) eröffnet.