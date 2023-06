Legende: Schliesst sich Schaffhausen an Eren Derdiyok. KEYSTONE Walter Bieri

Derdiyok zurück in die Schweiz

Der FC Schaffhausen hat einen prominenten Neuzugang vermeldet. Ex-Natispieler Eren Derdiyok unterschrieb in der Munotstadt einen Vertrag über zwei Jahre. Zuletzt war der 35-Jährige in der türkischen Super League bei Ankaragücü engagiert gewesen. Derdiyok blickt auf 60 Einsätze in der Schweizer Nationalmannschaft zurück, in denen er 11 Tore erzielte. Er streifte sich das Nati-Shirt bei den Europameisterschaften 2008 und 2016 sowie an der WM 2010 über. Beim FCS in der Challenge League wird er mit der Nummer 9 auf Torjad gehen.



04:17 Video Archiv: Derdiyok erzielt gegen Deutschland einen Hattrick (2012) Aus Sport-Clip vom 26.05.2012. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 17 Sekunden.

Sène zu Lausanne-Sport

Lausanne-Sport baut weiter an der Mannschaft für die kommende Super-League-Saison. Der Aufsteiger verpflichtete den senegalesischen Stürmer Kaly Sène, der zuletzt beim FC Basel unter Vertrag stand, aber kaum zum Einsatz kam. Der 22-Jährige erhielt in Lausanne einen Kontrakt für die nächsten drei Saisons.