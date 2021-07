Legende: Treffen auf Glentoran Belfast Die Meisterinnen von Servette Chênois. Keystone

Servette Chênois und FCZ-Frauen in Miniturnieren

Die Schweizer Meisterinnen Servette Chênois und die zweitplatzierten Frauen des FC Zürich werden am 18. und am 21. August in Miniturnieren um den Einzug in die Champions League kämpfen. Pro Turnier mit je vier Teams kommt nur der Sieger weiter. Die Genferinnen spielen im «Champions-Weg» zuerst gegen Glentoran Belfast und danach – bei einem Sieg – gegen den Gewinner der Partie Sarajevo gegen Union Luxemburg. Die Zürcherinnen beginnen im «Liga-Weg» gegen Milan, worauf sie gegebenenfalls gegen Hoffenheim oder Valur Reykjavik antreten werden.

Campo von Basel zum FC Luzern

Samuele Campo wechselt per sofort zum FC Luzern. Beim amtierenden Schweizer Cupsieger unterschrieb der 25-jährige Mittelfeldspieler, der seit Februar von Basel an Darmstadt ausgeliehen war, einen Vertrag bis Ende Juni 2024.