Legende: Soll Yverdons Offensive ankurbeln Jean-Kévin Augustin. Freshfocus/Marc Schumacher

Yverdon rüstet in der Offensive auf

Yverdon verstärkt seine Offensive und lockt mit Jean-Kévin Augustin einen grossen Namen ins Waadtland. Wie der Klub mitteilt, stattete er den 29-Jährigen mit einem Einjahresvertrag aus. Augustin ist ehemaliger französischer Junioren-Nationalspieler, stammt aus der Jugend von Paris Saint-Germain und hatte einst bei RB Leipzig einen Marktwert von 25 Millionen Euro. Von 2022 bis 2024 stand er in Basel unter Vertrag, wo er in 51 Partien 8 Tore erzielte. Zuletzt war Augustin ein Jahr vereinslos.

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