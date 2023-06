U-20-WM in Argentinien

Uruguays U20-Nationalmannschaft hat sich an der WM in Argentinien zum ersten Mal den Titel gesichert. Das entscheidende Tor für die Südamerikaner beim 1:0-Finalsieg gegen Italien erzielte Luciano Rodriguez in der 86. Minute. Der Stürmer von Liverpool Montevideo profitierte nach einem Eckball von der ungenügenden Klärungsarbeit der italienischen Defensive. Aus nächster Nähe köpfelte er zum 1:0-Endstand ein.

Rodriguez kehrte erst für den Final in die Aufstellung des neuen Weltmeister zurück. Nach einer Tätlichkeit im Achtelfinal gegen Gambia hatte der 19-Jährige zwei Spiele aussetzen müssen.

Der Sieg der Südamerikaner, die im 7. WM-Spiel zum 6. Mal zu Null spielten, war mehr als verdient. Bei Temperaturen unter 10 Grad und auf einem holprigen Rasen hatte die «Celeste» das Spiel praktisch über die ganze Partie unter Kontrolle und liess hinten wenig bis gar nichts zu.