Achraf Hakimi muss sich in Frankreich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten.

Legende: Wird angeschuldigt Achraf Hakimi. Reuters/Vincent Carchietta

Der Termin ist noch nicht bekannt, doch klar ist: Achraf Hakimi muss vor dem Strafgericht des Départements Hauts-de-Seine erscheinen. Dies gab das Berufungsgericht Versailles am Freitag bekannt. Hakimi wird Vergewaltigung vorgeworfen.

Hakimi weist Vorwürfe zurück

Der 27-jährige PSG-Verteidiger, derzeit mit Marokko an der WM, hatte die Vorwürfe stets bestritten. Er sei das Opfer einer Verleumdung. Bei einer Anhörung im Mai hatte er beantragt, dass das Verfahren eingestellt wird.

«Die Justiz hat mir in die Augen gesehen und zu mir gesagt: ‹Wenn Sie nicht bekannt wären, hätte es nie einen Fall gegeben.› Ich habe mich jahrelang entschieden zu schweigen. Ich dachte, dass es richtig wäre, würdevoll zu bleiben, geduldig zu sein und der Justiz zu vertrauen», schrieb Hakimi bei X.

Eine damals 24-Jährige hatte im Februar 2023 bei der Polizei ausgesagt, sie sei von Hakimi vergewaltigt worden. Sie erstattete zunächst keine Anzeige. Hakimis Rechtsbeistand wirft der Frau vor, die Ermittlungen zu behindern und sich medizinischen Untersuchungen verweigert zu haben.